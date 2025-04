DEM Parti Açıkladı, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Nasıl?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, partinin Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Önder’in barış için mücadelesine vurgu yapan Bakırhan, Önder’e destek mesajı gönderenlere ve hastane doktorlarına teşekkür etti.

Bakırhan, Önder’in sağlık durumunun stabil olduğunu belirti. Bakırhan konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı bu ülkede herkes tanır. O, yalnızca siyasetin değil; sanatın, vicdanın, kültürün, mizahın ve umudun da iz bırakan bir ismidir. Barış için gösterdiği çabayı, halklar için yürüttüğü mücadeleyi herkes yakından tanıklık ederek izledi.

Sırrı arkadaşımızın hastalığıyla birlikte gelişen bu büyük dayanışma, onun halkların gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşılan iyi dilekler, edilen dualar hep aynı şeyi söyledi bize: Toplumun barışla kurduğu bağ hâlâ çok güçlü, hâlâ çok canlı.

Milyonlarca insan onun sağlığını, kendi sağlığı gibi hissetti. Bu dayanışmanın içinde berrak bir umut var. Bu dayanışma, barışa güçlü bir refakati de içinde taşıyor. Çünkü biliyoruz ki barış, aynı zamanda sağlıktır; barış, bir toplumun iyileşmesidir. Barış, toplumsal şifadır.

Bu ülkenin her karışında, her köyünde, her şehrinde barış uğruna verilmiş bir bedel vardır. Takvim yaprakları yitirdiklerimizin tarihleriyle dolu. Biz istiyoruz ki artık bu takvimlerde barışın tarihi yazılsın. Dilediğimiz şifa yalnızca bir kalbin iyileşmesi değil; çatışmaların ürettiği tüm hastalıkların, tüm kutuplaşmaların da iyileşmesidir.

Barışın şifası önce Sırrı’ya, sonra bütün ülkeye yayılsın. Umut büyüsün, yaşam büyüsün.”

