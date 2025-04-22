Papa Francis'in Cenaze Töreninin Yapılacağı Tarih Belli Oldu

Papa Francis'in hayatını kaybetmesi sonrası yürürlüğe giren yüzlerce yıllık gelenekler tek tek duyurulurken Vatikan, Papa Francis'in cenaze törenine dair yeni detaylar açıklandı.

TRUMP KATILACAK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında Papa'nın cenazesine eşi Melania Trump ile katılacağını açıkladı.

SAAT 10.00'DA YAPILACAK

Vatikan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhum Papa Francis'in naaşı Çarşamba günü (23 nisan) yerel saatle 9:00'da Aziz Petrus Bazilikası'na nakledilecek ve Cumartesi sabahı (26 Nisan) yerel saatle 10:00'da yapılacak cenaze törenine kadar burada bekletilecek."

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM BEKLENİYOR

Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği törene dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve rahiplerin katılması bekleniyor.

Papa Francis'in naaşı daha sonra defnedilmek üzere Aziz Meryem Ana (St Mary Major) Bazilikası'na götürülecek.

Törenle ilgili Vatikan resmi haber ajansı, "Kutsal Roma Kilisesi'nin Camerlengo'su Kardinal Kevin Farrell, 23 Nisan'da sabah 9:00'da bir dua anıyla başlayacak olan çeviri ayinine başkanlık edecek. Tören alayı, Santa Marta Meydanı ve Roma Protomartyrs Meydanı'ndan geçecek. Alay daha sonra Çanlar Kemeri'nden Aziz Petrus Meydanı'na çıkacak ve merkezi kapıdan Vatikan Bazilikası'na girecek. İtiraf Sunağı'nda Kardinal Camerlengo, Roma Papası'nın bedenine yapılacak ziyaretlerin başlayacağı Söz Ayini'ne başkanlık edecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi