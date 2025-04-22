Hastaneye Operasyon: Sahte Rapor Vurgununda 13 Gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde skandal niteliğinde bir operasyon gerçekleşti. Engelli olmadığı halde rapor alan kişilere kolaylık sağlandığı iddiasıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne düzenlenen operasyonda, aralarında hastane personelinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık iki yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastaneye sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, ÖTV muafiyetli araç almak amacıyla engelli raporu çıkarıldığı öne sürülen 10 kişi ile bu sürece aracılık eden 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

DOKTOR DA VAR!

Gözaltına alınanlar arasında bu raporların düzenlenmesine doğrudan karıştığı öne sürülen bir doktorun da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun, yalnızca rapor alan kişilere değil, bu süreçte aracılık eden veya belgeleri hazırlayan kişilere yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek raporların nasıl düzenlendiği, kimlerin bu sistemden usulsüz faydalandığı ve başka kamu kurumlarına da uzanıp uzanmadığının araştırıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA