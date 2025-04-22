Hastaneye Operasyon: Sahte Rapor Vurgununda 13 Gözaltı

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne rapor operasyonu düzenlendi. İddialara göre, sağlık durumu iyi olan bazı kişilere sahte engelli raporu düzenlenerek, engellilere tanınan ÖTV muafiyeti gibi haklardan faydalanmaları sağlandı.

Hastaneye Operasyon: Sahte Rapor Vurgununda 13 Gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde skandal niteliğinde bir operasyon gerçekleşti. Engelli olmadığı halde rapor alan kişilere kolaylık sağlandığı iddiasıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne düzenlenen operasyonda, aralarında hastane personelinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık iki yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastaneye sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, ÖTV muafiyetli araç almak amacıyla engelli raporu çıkarıldığı öne sürülen 10 kişi ile bu sürece aracılık eden 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

Hastaneye Operasyon: Sahte Rapor Vurgununda 13 Gözaltı - Resim : 1

DOKTOR DA VAR!

Gözaltına alınanlar arasında bu raporların düzenlenmesine doğrudan karıştığı öne sürülen bir doktorun da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun, yalnızca rapor alan kişilere değil, bu süreçte aracılık eden veya belgeleri hazırlayan kişilere yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek raporların nasıl düzenlendiği, kimlerin bu sistemden usulsüz faydalandığı ve başka kamu kurumlarına da uzanıp uzanmadığının araştırıldığını ifade etti.

'Hayal' Satarak 10 Milyarlık Vurgun! Ünlü Oyuncu da Yargılananlar Arasında'Hayal' Satarak 10 Milyarlık Vurgun! Ünlü Oyuncu da Yargılananlar ArasındaGüncel

Eşine Engelli Aracı Almak İstedi, DolandırıldıEşine Engelli Aracı Almak İstedi, DolandırıldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
dolandırıcılık Hastane doktor Engelli
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Beşiktaş'taki Cinayetin Tetikçisi Suç Örgütünü Deşifre Etti! Dört İsim Verdi, Planı Tek Tek Anlattı... Dört İsim Verdi, Planı Tek Tek Anlattı
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Klima Gürültüsü Kavgası: Silah Çekip Öğretmeni Darbettiler Klima Gürültüsü Kavgası: Silah Çekip Öğretmeni Darbettiler
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda