Eşine Engelli Aracı Almak İstedi, Dolandırıldı

Emekli B.T. (58), engelli eşi için internet üzerinden akülü engelli aracı almak istediğinde, bir e-ticaret sitesinin linkini gördü ve aracın satın alımını kredi kartı ile tamamladı. Ancak, aracın faturası kendisine ulaşmadı. Bu durumu çözmek amacıyla linkteki müşteri hizmetlerini arayan B.T., kendini müşteri temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcı bir kişiyle görüşmeye başladı. Temsilci, “Ödemeniz başarısız oldu, tekrar ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek B.T.’yi yine ödeme yapmaya zorladı. Sonuç olarak, 100 bin TL’yi kaybeden B.T., dolandırıldığını fark ettikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne başvurdu.

Siber suç ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takiplerle dolandırıcılık şebekesinin liderinin S.Y. (41) olduğunu belirledi. Araştırma derinleştirildikçe, A.Ç. (20) adlı kişinin banka hesapları ve GSM hatları sağladığı, S.B. (35) adlı kişinin de bu hesapları kullandırttığı ortaya çıktı. B.T. ise telefonla iletişimde bulunarak dolandırıcılığa dahil olmuştu.

Yapılan incelemelerde, şebeke liderinin 183 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı ve kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklandılar.

Kaynak: İHA