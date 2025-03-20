Gürültü Uyarısı Kanlı Bitti: Kalbinden Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 17 Mart Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, apartmanın önünde oturan ve gürültü yaparak etrafı kirleten 19 yaşındaki Berat C., 17 yaşındaki Baran C. ve 19 yaşındaki Musa P.'yi uyardı. Ancak bu uyarı, ilerleyen saatlerde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

BİRKAÇ SAAT SONRA BIÇAKLI SALDIRI

Uyarının ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasıyla Balcı, erkek kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Ancak yeniden karşısına çıkan üçlü grup, olayı kavgaya dönüştürdü.

Tartışma büyürken Berat C., cebinden çıkardığı bıçakla Balcı'ya defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Balcı, şüpheliler tarafından olay yerinde bırakılırken, saldırganlar ise koşarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının yardımıyla Balcı, olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Balcı, yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Berat C., Baran C. ve Musa P. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA