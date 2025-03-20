Gürültü Uyarısı Kanlı Bitti: Kalbinden Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenler dün gece bir dehşetle sarsıldı. Gürültü yaparak etrafı kirleten üç kişiyi uyaran 26 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 17 Mart Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, apartmanın önünde oturan ve gürültü yaparak etrafı kirleten 19 yaşındaki Berat C., 17 yaşındaki Baran C. ve 19 yaşındaki Musa P.'yi uyardı. Ancak bu uyarı, ilerleyen saatlerde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Gürültü Uyarısı Kanlı Bitti: Kalbinden Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti - Resim : 1

BİRKAÇ SAAT SONRA BIÇAKLI SALDIRI

Uyarının ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasıyla Balcı, erkek kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Ancak yeniden karşısına çıkan üçlü grup, olayı kavgaya dönüştürdü.

Tartışma büyürken Berat C., cebinden çıkardığı bıçakla Balcı'ya defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Balcı, şüpheliler tarafından olay yerinde bırakılırken, saldırganlar ise koşarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının yardımıyla Balcı, olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Balcı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gürültü Uyarısı Kanlı Bitti: Kalbinden Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti - Resim : 2

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Berat C., Baran C. ve Musa P. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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