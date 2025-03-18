Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı

Karaman'da 38 yaşındaki Süleyman U. caddede yürürken bıçaklandı. Polis her yerde saldırganları arıyor.

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Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı

Karaman'da gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. Caddede yürüyen Süleyman U., bıçaklı saldırıya uğradı. Bacaklarından bıçaklanan Süleyman U. kanlar içinde yere yığıldı.

Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı - Resim : 1

Vatandaşlar korkuyla ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman U.'yu hastaneye kaldırdı.

Polisler kaçan saldırganları her yerde arıyor.

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Kaynak: DHA

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