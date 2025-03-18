Gebze'de Kan Donduran Saldırı! Evinin Önünde Pusu Kurup Çapraz Ateşle Öldürdüler

Türkiye'de şiddet vakalarında ciddi artış yaşanırken, son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir saldırı meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta, dün saat 06.00 sıralarında seyir halinde olan Bayram Zunluoğlu (26), arabasını evinin önüne park ederek araçtan indi. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı.

Zunluoğlu ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi, bugün evinin önüne getirildi. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis olayı gerçekleştirerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA