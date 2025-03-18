Gebze'de Kan Donduran Saldırı! Evinin Önünde Pusu Kurup Çapraz Ateşle Öldürdüler

Kocaeli'de 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu, evinin önünde motosiklet kasklı 2 kişi tarafından pusu kurularak çapraz ateşte öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden kaçan saldırganlar aranıyor. Bayram Zunluoğlu'nun cenazesi ise bugün toprağa verildi.

Son Güncelleme:

Türkiye'de şiddet vakalarında ciddi artış yaşanırken, son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir saldırı meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta, dün saat 06.00 sıralarında seyir halinde olan Bayram Zunluoğlu (26), arabasını evinin önüne park ederek araçtan indi. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı.

Zunluoğlu ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Gebze'de Kan Donduran Saldırı! Evinin Önünde Pusu Kurup Çapraz Ateşle Öldürdüler - Resim : 1

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi, bugün evinin önüne getirildi. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Polis olayı gerçekleştirerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş!Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş!Güncel
Baba-Oğul Tartışması Cinayetle BittiBaba-Oğul Tartışması Cinayetle BittiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Saldırı Polis
Son Güncelleme:
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılında Kahramanlara Büyük Vefa Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılında Kahramanlara Büyük Vefa
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz