Baba-Oğul Tartışması Cinayetle Bitti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Yaşar Kuloğlu (48) ile oğlu Yılmaz Kuloğlu (19) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yılmaz Kuloğlu, evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş açarak ölümüne neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Baba-oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sırasında Yılmaz Kuloğlu, pompalı tüfeği alarak babasına ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan Yaşar Kuloğlu, kanlar içinde yere yığılırken, oğlu olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Kuloğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Yılmaz Kuloğlu’nu cinayet silahıyla birlikte Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA