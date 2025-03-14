Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş!

Antalya'da kan donduran cinayet davasında yeni gelişme yaşandı. Eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları yargılandığı davada "pes" dedirten açıklamalarda bulundu. Savaş Temirhanoğulları'nın eşi Fadim'e 9 kurşun sıktığı da ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş!

Antalya'da, üç ay uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Fadim Temirhanoğulları cinayetiyle ilgili davada yeni deliller mahkemeye sunuldu.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Savaş Temirhanoğulları'nın davasında, maktule ait detaylı otopsi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Rapora göre, Fadim Temirhanoğulları'na tam dokuz kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayın vahameti, mahkeme salonunda yankı uyandırdı.

Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş! - Resim : 1

ŞOK SES KAYITLARI

Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da delil olarak sunuldu. Kayıtlarda sanığın maktule yönelik tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Mahkeme salonunda ayrıca, olay günü İ.T. ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasındaki telefon konuşmaları da dinletildi. Ses kayıtlarında, çiftin kızı İ.T.'nin büyük bir şok içinde ekiplere durumu anlatırken ağladığı ve yardım istediği duyuldu. O anları dinleyen mahkeme salonundaki yakınlar gözyaşlarına boğuldu. Sanığın olay günü maktulün evine gittiği anlara ait görüntüler de mahkemede izletildi.

Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş! - Resim : 2

FARKINDA DEĞİLMİŞ!

Sanık Savaş Temirhanoğulları, mahkemede yaptığı savunmada ses kayıtlarının kurgulanmış olduğunu iddia ederek, "Mahkeme sürecinde benim için canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturuluyor. O gün cinnet anı yaşadım. Dokuz el ateş ettiğimin farkında değildim. Eğer bir darağacı olsa, kafamı koymaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair alınan raporu kabul ederek ek bir rapora gerek duyulmadığını açıkladı. Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

'Aile Yılı'nın Son 3 Gününde En Az 6 Kadın Erkekler Tarafından Öldürüldü!'Aile Yılı'nın Son 3 Gününde En Az 6 Kadın Erkekler Tarafından Öldürüldü!Güncel

Kan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın MağdurKan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın MağdurGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Cinayet Dava
Son Güncelleme:
Akvaryumdan Yangın Çıktı Akvaryumdan Yangın Çıktı
'Sansar Salvo' Lakaplı Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye Edildi Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme
Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Marketlerde Satılan Ünlü Ekmek Markasına Şok Ceza Ünlü Ekmek Markasına Şok Ceza
4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Takvim Netleşti, Paralar Hesaba Yatacak 4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor!