Eşini 9 Kurşunla Öldüren Cani Erkekten Çıldırtan Savunma: Farkında Değilmiş!

Antalya'da, üç ay uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Fadim Temirhanoğulları cinayetiyle ilgili davada yeni deliller mahkemeye sunuldu.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Savaş Temirhanoğulları'nın davasında, maktule ait detaylı otopsi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Rapora göre, Fadim Temirhanoğulları'na tam dokuz kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayın vahameti, mahkeme salonunda yankı uyandırdı.

ŞOK SES KAYITLARI

Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da delil olarak sunuldu. Kayıtlarda sanığın maktule yönelik tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Mahkeme salonunda ayrıca, olay günü İ.T. ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasındaki telefon konuşmaları da dinletildi. Ses kayıtlarında, çiftin kızı İ.T.'nin büyük bir şok içinde ekiplere durumu anlatırken ağladığı ve yardım istediği duyuldu. O anları dinleyen mahkeme salonundaki yakınlar gözyaşlarına boğuldu. Sanığın olay günü maktulün evine gittiği anlara ait görüntüler de mahkemede izletildi.

FARKINDA DEĞİLMİŞ!

Sanık Savaş Temirhanoğulları, mahkemede yaptığı savunmada ses kayıtlarının kurgulanmış olduğunu iddia ederek, "Mahkeme sürecinde benim için canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturuluyor. O gün cinnet anı yaşadım. Dokuz el ateş ettiğimin farkında değildim. Eğer bir darağacı olsa, kafamı koymaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair alınan raporu kabul ederek ek bir rapora gerek duyulmadığını açıkladı. Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA