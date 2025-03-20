İBB Soruşturmasında Şoke Eden Detay… 'Fenerbahçe’nin Efsanesi' Alex De Souza’nın En Yakını da Listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verdi.

106 şüpheli arasında Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza’nın en yakın arkadaşlarından ünlü reklamcı ve radyocu Murat Kapki’nin de olduğu ortaya çıktı.

ALEX'İN EN YAKIN DOSTU

Murat Kapki için verilen gözaltı kararının asıl sebebine ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmazken, Kapki’nin şirketlerinin İBB’den ihale aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de gözde isimler arasında yer aldığı dönemde en çok takip edilen futbolculardan biri olan Alex De Souza’dan Murat Kapki’nin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İHA