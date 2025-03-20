Bakan Yerlikaya Duyurdu, Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Gözaltıları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da gösterdikleri tepkiler nedeniyle radara alındı. Bakan Yerlikaya 37 kişinin yakalandığını duyurdu

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Bakan Yerlikaya Duyurdu, Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Gözaltıları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan büyük tepki yükseldi. Söz konusu gözaltıların ardından gösterilen sosyal medyadan gösterilen bir takım tepkilere ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma kapsamında 261 şüpheli hesabın belirlendiğini belirtirken, 37 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımlarında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla tespit edilen 62’si yurt dışında 261 şüpheli hesap belirlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu, Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Gözaltıları - Resim : 1

GÖZALTILARDAN SONRA MİLYONLARCA PAYLAŞIM

Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından 20 mart 2025 tarihi 06.00’ya kadar toplamda 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığını ve bu paylaşımların yüzde 66’sının isimli hesap, yüzde 34’ünün ise bot hesap olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yerlikaya, paylaşımında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu, Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Gözaltıları - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Türkiye sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İlk gözaltı haberinin ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ikinci bir soruşturma daha başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmada da PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçu işlendiği iddiasına yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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