Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın
Toplumun büyük çoğunluğu günlük yaşantısında sağ elini kullanırken, daha küçük bir kesimi oluşturan sol elini kullanan bireylerde dikkat çekici beyin işleyişi farklılıkları bulunduğu uzun süredir biliniyor. Bu durumun sağlık üzerindeki etkilerine dair yürütülen bilimsel çalışmalar ise yeni sonuçlar ortaya koymaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında yayımlanan ve alanında dikkat çeken bir araştırmaya göre, sol elini kullanan bireylerin bazı nöropsikiyatrik rahatsızlıklara diğer bireylere kıyasla daha yatkın olabileceği öne sürüldü. Brian adlı akademik dergide yer verilen çalışmada, özellikle iki elini birden kullanabilen bireylerde otizm ve şizofreni ile ilişkilendirilen nörolojik izlere daha sık rastlandığı tespit edildi.
DİL VE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİYLE BAĞLANTI SAPTANDI
Söz konusu bulgular, 2023 yılında Laterality dergisinde yayımlanan bir başka çalışmayla da örtüşüyor. Bu araştırma, sol elini kullanan bireylerin disleksi gibi dil temelli öğrenme güçlüklerine daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu eğilimin beynin iki yarımküresi arasındaki bilgi aktarımı süreçlerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.
GENETİK BİR İPUCU: TUBB4B GENİ
Genetik düzeyde yapılan incelemeler de solaklıkla bazı beyin farklılıkları arasında bağlantı kuruyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan bir analizde, TUBB4B adı verilen gen varyantının solak bireylerde daha yaygın bulunduğu açıklandı. Bu genin, sinir hücrelerinin yönlenme biçimlerini etkileyerek beyindeki yapısal düzenlemelerde rol aldığı ifade ediliyor.
DOĞUŞTAN GELEN RİSK YOK, ANCAK FARKLILIK VAR
Elde edilen bilimsel veriler, solak bireylerin doğrudan bir sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermiyor. Ancak beynin işleyişine dair belirlenen bu farklılıkların, bazı nörolojik ve psikiyatrik eğilimlerin anlaşılmasına ışık tutabileceği vurgulanıyor. Yazı yazma alışkanlıklarından öte, solaklık ile sağlık arasındaki bu potansiyel bağ, bilim dünyasında yeni araştırmaların önünü açacak nitelikte değerlendiriliyor.