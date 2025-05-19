Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın

2025 yılında yayımlanan ve alanında dikkat çeken bir araştırmaya göre, sol elini kullanan bireylerin bazı nöropsikiyatrik rahatsızlıklara diğer bireylere kıyasla daha yatkın olabileceği öne sürüldü. Brian adlı akademik dergide yer verilen çalışmada, özellikle iki elini birden kullanabilen bireylerde otizm ve şizofreni ile ilişkilendirilen nörolojik izlere daha sık rastlandığı tespit edildi.