Bakan Yerlikaya Açıkladı: Tefecilere 54 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik 54 ilde "HÜCRE-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 334 şüpheli yakalanırken, 123 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.

Yerlikaya, operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildiğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi