Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Kütahya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.G. ve Ü.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.Ö, A.S.Ö, E.İ, G.G. ile L.K. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlenmiş, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA