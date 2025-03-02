Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Kütahya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.G. ve Ü.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.Ö, A.S.Ö, E.İ, G.G. ile L.K. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlenmiş, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirilmişti.

81 İlde Tümden Değişiyor: Bakanlık Yeni Projeyi Açıkladı81 İlde Tümden Değişiyor: Bakanlık Yeni Projeyi AçıkladıYaşam

Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!Gözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
Operasyon Kütahya
Balıkesir Nefesine Kavuşuyor Balıkesir Nefesine Kavuşuyor
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
Ramazan'da Ziyaretçiler Balıklıgöl'e Akın Etti Ramazan'da Ziyaretçiler Balıklıgöl'e Akın Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme