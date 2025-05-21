Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme
Bankalar, emekli maaşı promosyonlarında şimdiye dek görülmemiş tutarları devreye alarak büyük bir rekabet başlattı. Emekli maaşını taşıyanlar için 27.000 TL’ye kadar çıkan promosyonlar dikkat çekerken, Yapı Kredi ve VakıfBank sundukları yüksek ödemelerle öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK emeklilerinin maaşlarını taşımaları karşılığında sunulan nakit ödemeler, bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı oluşturdu. Promosyon kampanyaları, hem nakit kazanç hem de kredi kartı harcamasına bağlı ek avantajlar içeriyor. Emekliler için önemli bir maddi rahatlama sağlayan bu uygulamalar, banka tercihlerini de doğrudan etkiliyor.
YAPI KREDİ’DEN 25.000 TL’YE KADAR PROMOSYON
15 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 25.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımıyla birlikte toplam ödeme tutarları şöyle:
0 - 9.999 TL maaş alanlara: 11.250 TL
10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 15.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 20.000 TL
Ayrıca, kredi kartı ile 5 ay boyunca her ay 1.000 TL harcayanlara 5.000 TL nakit iade fırsatı da sunuluyor.
VAKIFBANK’TAN EN YÜKSEK PROMOSYON
VakıfBank, 2025 yılı itibarıyla maaşını taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. 12.000 TL’ye kadar doğrudan nakit ödeme yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalar sayesinde toplamda 15.000 TL ek ödeme alınabiliyor.
AKBANK’TA 15.000 TL’YE VARAN ÖDEME
Akbank, maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Bu kampanya yalnızca yeni müşteri olacak emekliler için geçerli.
DENİZBANK’TAN ESNEK PROMOSYON SİSTEMİ
04 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında DenizBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor. Ek ürün kullananlara ise şu avantajlar sunuluyor:
MobilDeniz uygulaması indirene: 1.000 TL
KMH başvurusu yapana: 1.000 TL
Kredi kartı alanlara: 2.000 TL
Fatura talimatına göre: 1.000 - 4.000 TL arası ek ödeme
TEB’TEN 21.000 TL’YE KADAR PROMOSYON
TEB, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL ana promosyonun yanında 9.000 TL ek ödeme sunuyor. 36 ay boyunca bankada kalma taahhüdü veren emekliler bu fırsattan yararlanabiliyor.
GARANTİ BBVA’DAN BONUS AVANTAJI
Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca, “Emeklilere Bonus” kampanyası kapsamında ücretsiz EFT ve havale hizmeti de sunuluyor.
ING BANK’TAN KOŞULSUZ PROMOSYON
ING Bank, herhangi bir ek ürün şartı aramadan sadece 3 yıllık maaş taahhüdü ile 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödüyor. Ödeme tutarları maaş aralıklarına göre değişiyor.
HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI’NDAN 12.000 TL’YE KADAR ÖDEME
Halkbank ve Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıl boyunca bankada kalma sözüne karşılık 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca Ziraat Bankası, bazı durumlarda ek avantajlar da sağlayabiliyor.
ŞEKERBANK’TAN MAAŞA GÖRE PROMOSYON
Şekerbank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Kampanya dahilinde düşük maaş alan emekliler de belirli bir oranda destek alabiliyor.
SEÇİM ZAMANI: EMEKLİLER İÇİN FIRSATLAR MASADA
Bankalar arasındaki bu promosyon yarışı, emekli vatandaşlara önemli avantajlar sunarken, en yüksek teklifi seçmek isteyenlerin detaylı karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarını taşıma sürecini başlatarak bu ek gelir fırsatlarından kolaylıkla yararlanabiliyor.