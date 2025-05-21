Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme

ING BANK’TAN KOŞULSUZ PROMOSYON

ING Bank, herhangi bir ek ürün şartı aramadan sadece 3 yıllık maaş taahhüdü ile 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödüyor. Ödeme tutarları maaş aralıklarına göre değişiyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI’NDAN 12.000 TL’YE KADAR ÖDEME

Halkbank ve Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıl boyunca bankada kalma sözüne karşılık 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca Ziraat Bankası, bazı durumlarda ek avantajlar da sağlayabiliyor.