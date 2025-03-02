81 İlde Tümden Değişiyor: Bakanlık Yeni Projeyi Açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde uygulanacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şehir peyzajlarının doğayla uyumlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, her bölgenin iklim koşullarına ve ekolojik yapısına uygun bitki türleri belirlenerek yeşil alan düzenlemeleri yeniden şekillendirilecek.
YEREL BİTKİ TÜRLERİ KULLANILACAK
Bakan Murat Kurum, projenin detaylarını paylaşarak, 81 ilin bitki rehberinin hazırlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından geliştirilen "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi", şehirlerde iklim değişikliğine dayanıklı ve yerel bitki türlerinin kullanımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece ithal ve egzotik bitkiler yerine, bölgenin doğasına uygun bitkilerle daha sürdürülebilir ve çevreci bir peyzaj düzeni oluşturulacak.
İLK ÇALIŞMALAR O BÖLGELERDE BAŞLADI
Proje kapsamında öncelikli olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bitki rehberleri hazırlandı. Kalan beş coğrafi bölgeye ait rehberlerin ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Bu rehberler öncelikli olarak belediyelere sunulacak ve şehirlerde iklime dayanıklı, doğal bitki türlerinin kullanımı teşvik edilecek. Böylece Türkiye’nin dört bir yanında doğayla uyumlu, uzun ömürlü ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturulması sağlanacak.