81 İlde Tümden Değişiyor: Bakanlık Yeni Projeyi Açıkladı

YEREL BİTKİ TÜRLERİ KULLANILACAK

Bakan Murat Kurum, projenin detaylarını paylaşarak, 81 ilin bitki rehberinin hazırlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından geliştirilen "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi", şehirlerde iklim değişikliğine dayanıklı ve yerel bitki türlerinin kullanımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece ithal ve egzotik bitkiler yerine, bölgenin doğasına uygun bitkilerle daha sürdürülebilir ve çevreci bir peyzaj düzeni oluşturulacak.