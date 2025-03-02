Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Google Chrome'da milyonlarca kullanıcının verilerini riske atan eklentiler tespit edildi. Google, kullanıcılarına derhal bu eklentileri silmeleri gerektiği uyarısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google Chrome eklentileri, tarayıcı deneyimini iyileştirerek kullanıcıların daha verimli bir şekilde gezinmesine yardımcı oluyor. Ancak son güvenlik raporlarına göre, bazı eklentiler kullanıcı verilerini çalmak ve reklam sahtekarlığı yapmak için kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.
MİLYONLARCA KULLANICI RİSK ALTINDA
Güvenlik araştırmacıları, 16 farklı Chrome eklentisinin zararlı kodlar içerdiğini ve dünya çapında 3,2 milyondan fazla kullanıcıyı etkilediğini belirtti. Söz konusu eklentiler, ekran görüntüsü alma, reklam engelleme ve emoji klavye gibi popüler işlevler sunuyor. Ancak masum görünen bu eklentiler, kullanıcı bilgilerini ele geçirmek ve reklam gelirlerini manipüle etmek için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.
ZARARLI EKLENTİLER NASIL YAYILIYOR?
Tehdit ilk olarak GitLab Threat Intelligence tarafından tespit edilirken, teknoloji uzmanları raporun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmalara göre, bu zararlı eklentiler başlangıçta güvenilir görünüyor, ancak daha sonra yapılan kötü niyetli güncellemelerle kullanıcıların tarayıcılarına tehlikeli kodlar enjekte ediliyor.
Uzmanlar, saldırının eklenti geliştiricilerinin hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini düşünüyor. Ele geçirilen hesaplar üzerinden güncellenen zararlı kodlar, kullanıcılara otomatik olarak sunuluyor ve herhangi bir uyarı vermeden kişisel verilere erişim sağlıyor.
TEHLİKELİ EKLENTİLER LİSTESİ
Google Chrome kullanıcıları, aşağıdaki eklentileri tarayıcılarından derhal kaldırmalı:
-Blipshot
- Emojis (Emoji Keyboard)
-Color Changer for YouTube
-Video Effects for YouTube and Audio Enhancer
-Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture
-Mike Adblock für Chrome
- Super Dark Mode
-Emoji Keyboard Emojis for Chrome
-Adblocker for Chrome (NoAds)
-Adblock for You
-Adblock for Chrome
-Nimble Capture
-KProxy
-Page Refresh
-Wistia Video Downloader
-WAToolkit
KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
-Sadece güvenilir geliştiricilerin eklentilerini yükleyin.
-Eklenti güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin ve şüpheli değişiklikleri araştırın.
-Tarayıcı güvenlik ayarlarınızı sıkılaştırarak bilinmeyen geliştiricilere ait eklentileri engelleyin.
-Antivirüs programları kullanarak sisteminizde şüpheli aktiviteleri tespit edin.