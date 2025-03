Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!

TEHLİKELİ EKLENTİLER LİSTESİ

Google Chrome kullanıcıları, aşağıdaki eklentileri tarayıcılarından derhal kaldırmalı:

-Blipshot

- Emojis (Emoji Keyboard)

-Color Changer for YouTube

-Video Effects for YouTube and Audio Enhancer

-Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture

-Mike Adblock für Chrome

- Super Dark Mode

-Emoji Keyboard Emojis for Chrome

-Adblocker for Chrome (NoAds)

-Adblock for You

-Adblock for Chrome

-Nimble Capture

-KProxy

-Page Refresh

-Wistia Video Downloader

-WAToolkit