Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!

ZARARLI EKLENTİLER NASIL YAYILIYOR?

Tehdit ilk olarak GitLab Threat Intelligence tarafından tespit edilirken, teknoloji uzmanları raporun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmalara göre, bu zararlı eklentiler başlangıçta güvenilir görünüyor, ancak daha sonra yapılan kötü niyetli güncellemelerle kullanıcıların tarayıcılarına tehlikeli kodlar enjekte ediliyor.

Uzmanlar, saldırının eklenti geliştiricilerinin hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini düşünüyor. Ele geçirilen hesaplar üzerinden güncellenen zararlı kodlar, kullanıcılara otomatik olarak sunuluyor ve herhangi bir uyarı vermeden kişisel verilere erişim sağlıyor.