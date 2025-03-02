Ramazan'da Ziyaretçiler Balıklıgöl'e Akın Etti

Ramazan dolayısıyla ziyaretçiler Balıklıgöl'e akın etti.

Ramazan'da Ziyaretçiler Balıklıgöl'e Akın Etti

"Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte ziyaretçiler Balıklıgöl'e adeta akın etti.

Kent sakinleri ve çevre illerden gelenler, Hazreti İbrahim'in doğduğuna ve ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizmi açısından büyük öneme sahip mekanda vakit geçiren ziyaretçiler, balıklara yem atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı da ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kaynak: AA

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