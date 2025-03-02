Balıkesir Nefesine Kavuşuyor

Balıkesir’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir Nefesine Kavuşuyor

Balıkesir’de Orman Bölge Müdürlüğü, yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl Köylüköyü Mahallesi Kepsut Yolu güzergahı da 577 ağacına kavuştu.


Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün temin ettiği fidanların dikimine jandarma ve emniyet görevlileri ile köylülerde destek oldu. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama da, "Yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarımız, 2025 yılında da devam ediyor. 2024 Yılında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde uygun görülen güzergahlara dikilen 2 bin 500 fidana, bu yılda ilk olarak 577 fidan ilave edildi. Yıl içerisinde gerekli inceleme ve alt yapı çalışmalarımıza devam ederek, yol kenarı ağaçlandırmalarımıza hız kazandıracağız" dedi.


Emeği geçenlere teşekkür eden İbrahim Türkeş de, "Çok güzel bir çalışma oldu. Süs eriği, akçaağaç, ladin, sedir ve ıhlamur gibi çeşitlerden oluşan 577 adet fidanı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki günlerde yeşerecek olan ağaçlar yola güzellik katacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir Orman Genel Müdürlüğü
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