Hakkari'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Nişasta Çuvallarının İçinde Bulundu

Hakkari'de ekipler tarafından yapılan aramada nişasta taşıyan bir tırda çuvalların içine gizlenmiş halde 60 kilo 200 gram eroin bulundu.

Hakkari'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Nişasta Çuvallarının İçinde Bulundu

Valilik, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırın içerisindeki çuvallara gizlenmiş halde 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 28 Şubat'ta şüphe üzerine durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 5 çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: AA

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