Çanakkale’de Feci Kaza: Tur Otobüsü Yoldan Çıktı! Yaralılar Var
Çanakkale’de tur otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan’dan İzmir’e giden tur otobüsü kaza yaptı. Şoför, direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs yoldan çıktı.
Vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Saat 06.00 sularında gerçekleşen kazada, 42 kişilik otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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