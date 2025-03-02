Kocaeli'de Korkutan Kaza: Sürücüler Yaralandı

Kocaeli'de iki otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada otomobillerden biri istinat duvarına çıkarak durabilirken 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Korkutan Kaza: Sürücüler Yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Minibüsün arkadan çarpmasıyla savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çıkarak durabildi.

Kocaeli'de Korkutan Kaza: Sürücüler Yaralandı - Resim : 1

Kazanın ardından minibüsteki A.T. ve otomobildeki Ş.Ö. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'de Korkutan Kaza: Sürücüler Yaralandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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