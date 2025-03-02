Bilecik'te Tır Dehşet Saçtı, 11 Kişi Hastanelik Oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde tır, D.A. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafik kapanırken, Eskişehir yönünde uzun araç konvoyu oluştu.

OTOBÜSE ARKADAN ÇARPMIŞ

Hastanede yaralıları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şunları söyledi: Özellikle bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Bugün 12.05 sıralarında Eskişehir’e giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir TIR’ın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsünden bir yolcu yanlış binmiş, onu indirmek amacıyla durmayla TIR arkadan vurmasıyla kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA