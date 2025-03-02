Bilecik'te Tır Dehşet Saçtı, 11 Kişi Hastanelik Oldu

Bilecik’te bir tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Tır Dehşet Saçtı, 11 Kişi Hastanelik Oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde tır, D.A. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafik kapanırken, Eskişehir yönünde uzun araç konvoyu oluştu.

Bilecik'te Tır Dehşet Saçtı, 11 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

OTOBÜSE ARKADAN ÇARPMIŞ

Hastanede yaralıları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şunları söyledi: Özellikle bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Bugün 12.05 sıralarında Eskişehir’e giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir TIR’ın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsünden bir yolcu yanlış binmiş, onu indirmek amacıyla durmayla TIR arkadan vurmasıyla kaza meydana geldi.

Bilecik'te Tır Dehşet Saçtı, 11 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Bilecik
Son Güncelleme:
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Araması Olan 212 Kişi Antalya’da Yakalandı Araması Olan 212 Kişi Antalya’da Yakalandı
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme