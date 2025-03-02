Araması Olan 212 Kişi Antalya’da Yakalandı

Antalya’da JASAT tarafından son 72 saatte içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 212 kişi gözaltına alındı.

Araması Olan 212 Kişi Antalya’da Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’nın suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çeşitli suçlardan araması bulunan şahısları tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişinin de aralarında olduğu toplamda 212 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, haklarında yürütülen adli işlemler kapsamında yetkili makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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