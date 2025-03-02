Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var

İstanbul Başakşehir’de perdeleri sürekli kapalı tutulan, mahallede yoğun kokuya sebep olan 3 katlı villada yapılanlar polis baskınıyla ortaya çıktı. Villanın her katında uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilirken, uyurken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Uyuşturucu kaçakçılara göz açtırmaya polis ekipleri İstanbul’da operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Başakşehir’de 1.Kısım Mahallesi’nde yer alan bir mahalledeki 3 katlı villadan gelen koku mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var - Resim : 1

HER KATA AYRI UYUŞTURUCU SERASI

Uyuşturucu kokusu ihbarı sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 gün boyunca villayı gözlemledi. Perdeleri sürekli kapalı tutulan villaya şüpheli kişilerin girdiğini tespit eden ekipler, drone görüntülerinde uyuşturucuyu fark etti.

Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var - Resim : 2

15 MİLYONLUK ÜRETİM

Perşembe günü villaya operasyon gerçekleştiren ekipler, pencereyi kırıp yatak odasında uyuyan şüpheli Muhammet Furkan Ş.’yi gözaltına aldı. Operasyonda villanın her katında imalat yapıldığı ortaya çıkarken, odalara kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu maddelerin 15 milyon lira olduğu bildirildi.

Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var - Resim : 3

Kaynak: DHA

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