Perdeleri Hiç Açılmayan Villadaki Korkunç Gerçeği Esrarengiz Koku Ele Verdi… Her Katta Var

Uyuşturucu kaçakçılara göz açtırmaya polis ekipleri İstanbul’da operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Başakşehir’de 1.Kısım Mahallesi’nde yer alan bir mahalledeki 3 katlı villadan gelen koku mahalleliyi ayağa kaldırdı.

HER KATA AYRI UYUŞTURUCU SERASI

Uyuşturucu kokusu ihbarı sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 gün boyunca villayı gözlemledi. Perdeleri sürekli kapalı tutulan villaya şüpheli kişilerin girdiğini tespit eden ekipler, drone görüntülerinde uyuşturucuyu fark etti.

15 MİLYONLUK ÜRETİM

Perşembe günü villaya operasyon gerçekleştiren ekipler, pencereyi kırıp yatak odasında uyuyan şüpheli Muhammet Furkan Ş.’yi gözaltına aldı. Operasyonda villanın her katında imalat yapıldığı ortaya çıkarken, odalara kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu maddelerin 15 milyon lira olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA