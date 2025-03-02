Eskişehir’de Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20’nci kilometresi Poyra Mevki’inde bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda tır şoförü ağır yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün olay yerine gelmesi beklenirken ekipler incelemelerini sürdürüyor

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türkiye ve İngiltere'den Ankara'da Kritik Toplantı Türkiye ve İngiltere'den Ankara'da Kritik Toplantı
Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
Bilecik'te Feci Kaza! Tır, Yolcu Otobüsüne Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var Bilecik'te Feci Kaza! Tır, Yolcu Otobüsüne Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var
Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme