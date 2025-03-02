Bilecik'te Feci Kaza! Tır, Yolcu Otobüsüne Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Korkutan kaza Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.

Kaynak: AA