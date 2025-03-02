Türkiye ve İngiltere'den Ankara'da Kritik Toplantı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantılar, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere adına Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde, Suriye meselesi başta olmak üzere iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın, Türkiye’nin Suriye’de güvenlik, istikrar ve ekonomik durum konusundaki beklentilerini İngiliz muhatabına iletmesi öngörülüyor.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, Suriye yönetiminin ulusal uzlaşı sürecini merkezi bir hükümet çatısı altında ilerletmesine uluslararası toplumun destek vermesinin önemine vurgu yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasının önündeki yaptırımların koşulsuz kaldırılması gerektiği konusu da gündeme gelecek.

Terörizme Suriye’nin geleceğinde yer olmadığı mesajının verileceği görüşmelerde, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal eden eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.

Kaynak: AA