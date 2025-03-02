Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Şans eseri hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda, havalimanı-üniversite istikametinde meydana geldi. Hüseyin Karabağlı’nın kullandığı araç, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı, ardından takla atarak refüje savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Karabağlı, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kaynak: DHA