Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında otel sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında 30’dan fazla mağdur kadın kurtarılırken, 4 otel mühürlendi. Bazı otel işletmecileri, mühürlenen kapılara “Tadilat nedeniyle kapalıyız” yazılı afişler asarak durumu gizlemeye çalıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA