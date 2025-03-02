Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı

Ankara'da otellere baskın düzenlendi. Fuhuşa zorlanan 30'dan fazla kadın kurtarılırken 12 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında otel sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Otellere Baskın: 30 Kadın Kurtarıldı, 12 Gözaltı - Resim : 1

Operasyon sırasında 30’dan fazla mağdur kadın kurtarılırken, 4 otel mühürlendi. Bazı otel işletmecileri, mühürlenen kapılara “Tadilat nedeniyle kapalıyız” yazılı afişler asarak durumu gizlemeye çalıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar VarAydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar VarGüncel

Deprem Bölgesinde Fuhuş Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Siyasi İlişkileri Dikkat ÇektiDeprem Bölgesinde Fuhuş Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Siyasi İlişkileri Dikkat ÇektiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
fuhuş Operasyon Ankara
Son Güncelleme:
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı
Sivas’ta Kardeş Kavgası Can Aldı Sivas’ta Kardeş Kavgası Can Aldı
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme