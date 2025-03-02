Sivas’ta Kardeş Kavgası Can Aldı

Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde, aile içi bir tartışma kanlı bitti. 24 yaşındaki Serkan Furkan Doğan, kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesiyle, B.D. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan B.D., polis merkezine götürülürken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA