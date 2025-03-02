İki Yıldır Mağarada Yaşayan Depremzedeye Huzur Vermeyen Hediye

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım olan Hatay’da 2 yıldır mağarada yaşayan Ali Bozoğlan, hem konteynerde hem de mağarada yaşamaya karar verdiğini söyledi. Bozoğlan “Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım” dedi.

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İki Yıldır Mağarada Yaşayan Depremzedeye Huzur Vermeyen Hediye

Hatay’da depremden sonra keşfettiği mağaraya yerleşen ve herkesin dikkatini çeken 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, artık konteynerde yaşamaya başladı. Mağarada çok huzurlu olduğunu belirten Bozoğlan “Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım” dedi.

İki Yıldır Mağarada Yaşayan Depremzedeye Huzur Vermeyen Hediye - Resim : 1

'MAĞARA YAŞAMIM DAHA İYİYDİ'

Hatay Valiliği'nin kendisine verdiği konteyneri de kullanmaya başlayan Bozoğlan şunları söyledi: Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım. Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim. Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun"

İki Yıldır Mağarada Yaşayan Depremzedeye Huzur Vermeyen Hediye - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Hatay Deprem
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