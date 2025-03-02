Ünlü Restoran Zincirinde Alarm! Şirket Skandalı Doğruladı, Müşterilere Uyarı Yapıldı

BNS Gıda bünyesinde faaliyet gösteren SushiCo’dan yapılan açıklamada, saldırının ardından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının sızdırıldığı tespit edildi. Kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığının vurgulandığı açıklamada, herhangi bir finansal risk oluşmadığına dikkat çekildi.

Şirket yetkilileri, ihlalin tespit edilmesiyle birlikte siber güvenlik uzmanlarıyla iş birliği yaparak olayın boyutunu detaylı şekilde araştırdıklarını ve sistemlerindeki güvenlik açıklarını giderdiklerini belirtti. Ayrıca benzer durumların tekrarlanmaması için ek güvenlik önlemlerinin hayata geçirildiği duyuruldu.

ŞİRKET MÜŞTERİLERİ UYARDI

SushiCo, müşterilerine dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Şirket, özellikle şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatarak, kendilerini SushiCo yetkilisi olarak tanıtan kişilere karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti.

DESTEK HATTI OLUŞTURULDU

Veri ihlalinden etkilenen müşterilerin detaylı bilgi alabilmesi için özel bir destek hattı oluşturulduğu bildirildi. Şirket, müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, yaşanan olaydan ötürü özür diledi ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi