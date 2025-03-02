Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp Gezi Parkı eylemlerini organize etme suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın davasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F.K'yi bu görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. F.K. hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesi, tahliye kararı sonrası cezaevinden çıkamadan Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Tahliye kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi