Osmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda Kurtuldu

Osmaniye'de işçilerin kaldığı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken işçiler ölümden döndü.

Osmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda Kurtuldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı süren köy evlerinde işçilerin kaldığı alanda korkutan bir yangın çıktı. Bostanlar köyündeki depremzedeler için inşa edilen evlerin birinde sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Osmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda Kurtuldu - Resim : 1

İhbarı alır almaz olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek büyümeden söndürmeyi başardı.

Osmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda Kurtuldu - Resim : 2

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde önemli maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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