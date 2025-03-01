Kırklareli’nde Öğrencilere Yangın Eğitimi

Kırklareli’nde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Ekipler öğrencileri yangın anında yapılması gerekenler ve yangından korunma önlemleri gibi konularda bilgilendirirken, bina tahliye provası ve kontrollü ateş önünde yangın tüpüyle söndürme tatbikatı yaptırdı.

Kaynak: İHA