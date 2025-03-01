Kırklareli’nde Öğrencilere Yangın Eğitimi

Kırklareli’nde itfaiye ekiplerince lise öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında tahliye provası ve kontrollü ateş söndürme eğitimi verildi.

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Kırklareli’nde Öğrencilere Yangın Eğitimi

Kırklareli’nde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Kırklareli’nde Öğrencilere Yangın Eğitimi - Resim : 1

Ekipler öğrencileri yangın anında yapılması gerekenler ve yangından korunma önlemleri gibi konularda bilgilendirirken, bina tahliye provası ve kontrollü ateş önünde yangın tüpüyle söndürme tatbikatı yaptırdı.

Kırklareli’nde Öğrencilere Yangın Eğitimi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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