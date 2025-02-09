Görenler Hayrete Düştü! Cansız Manken Kalp Krizi Geçirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, kentin işlek bir noktasına cansız manken yerleştirildi, sağlık ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tatbikat sırasında "Sigaraya bağlı ani kalp krizi sebebiyle ölüm" yazılı pankart açıldı.

CANSIZ MANKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Senaryoya göre, kalp krizi geçiren cansız mankene sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinden geçen vatandaşlar tatbikatı dikkatle izlerken, yapılan müdahale gerçeği aratmayan anlara sahne oldu.

'HER GÜN 19 BİN İNSAN ÖLÜYOR'

Tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Yusuf Genç, sigaranın insan sağlığına olan zararlarına değindi. Genç, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her gün 19 bin insan sigaraya bağımlı olarak ölmektedir. Türkiye'de sigara kullanım oranı 19 milyon civarındadır. Son zamanlarda yaptığımız araştırmalarımız erkeklerde sigara kullanım oranı yüzde 63 iken kadınlarda ise sigara kullanım oranı yüzde 45 seviyesindedir. Elimizdeki verilere göre, kadınlarda sigara kullanım oranı erkeklere göre son zamanlarda 3 kat daha fazla artmaktadır. Bağımlı olmak bir manada bir problemin başlangıcı, başka bir anlamda ise yeni problemlerin üreticisi durumundadır.

Sigara bugün zararlı değil gibi zannedilen, mekruh olarak kabul edilen ve erişimi çok hızlı olması dolayısıyla maalesef kullanımı gençlerimizde çok alt yaş seviyesine kadar inmiştir. Açıklamak gerekirse bir sigaranın içerisinde 400'den fazla zararlı madde olduğunu görüyoruz. Sigara kullanımı bireyin kendisine, ailesine, sosyal çevresine ve cebine oldukça fazla zararı dokunan ve bağımlılık özelliği taşıyan bir maddedir" dedi.

Kaynak: İHA