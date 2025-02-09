Tekirdağ'da Ormanlar Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı. Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza bürünürken, kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Ormanlar Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı. Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Tekirdağ Kar Yağışı
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