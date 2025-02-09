Sinop'ta 11 Firari Yakalandı

Sinop'ta farklı suçlardan aranması olan kişilere operasyon düzenlendi. Yakalanan 11 firariden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta 11 Firari Yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "aranan şahıslar" operasyonlarında birçok kişi yakalandı.

"Dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "karşılıksız yararlanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Boyabat'ta "hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "güveni kötüye kullanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Gerze'de "basit yaralama" suçundan aranması bulunan 1 kişi, Durağan'da "hakaret" suçundan aranması bulunan 1 şahıs ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

Yakalanan 11 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Denizli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! 7 Metrelik Ağaçta Mahsur Kaldı Denizli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! 7 Metrelik Ağaçta Mahsur Kaldı
Gülün Merkezi İzmir'de Sevgililer Günü Yoğunluğu Gülün Merkezi İzmir'de Sevgililer Günü Yoğunluğu
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı