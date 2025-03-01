Alev Topuna Dönen Otobüsten Geriye Demir Yığını Kaldı

Adapazarı-Korucuk yolunda şehir içi ulaşım hattında sefer yapan belediye otobüsünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen aracı yol kenarına çekti.

Yolcuları tahliye eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede güvenlik önlemleri alarak istikameti trafiğe kapatan polis ekipleri ise sürücüleri diğer alternatif yollara yönlendirdi.

Kaynak: İHA