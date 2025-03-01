Samsun’da Yüzlerce Hap Ele Geçirildi

Samsun’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüzlerce sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun’da Yüzlerce Hap Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama işlemi gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde P.A.Ç. (18) isimli şahsın adresine yapılan baskında 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Samsun Uyuşturucu
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