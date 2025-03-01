Samsun’da Yüzlerce Hap Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama işlemi gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde P.A.Ç. (18) isimli şahsın adresine yapılan baskında 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA