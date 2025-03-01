İzmir’de 275 Bin Uyuşturucu Hap Yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 275 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kaynak: İHA