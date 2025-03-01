Afyonkarahisar’da Tehlike Yaratan İnşaat Apar Topar Durduruldu

Emirdağ Kaymakamlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirdağ Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursu yakınındaki inşaat çalışmalarının, eğitim sırasında çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Belediye ekipleri tarafından inşaatın faaliyetleri derhal durdurularak mühürlenirken, müteahhit firma sahibi Ş.Ü. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA