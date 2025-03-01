Batman’da Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Verildi

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, Sason Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Can Muhammed Efe ve alanında uzman ekipler tarafından verildi. Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, projeye başvuran çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler hakkında bilgi verildi. Eğitimde, evliliğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile kurumunun güçlendirilmesi ve çiftlerin evliliğe bilinçli bir başlangıç yapması konuları ele alındı.

Kaynak: İHA