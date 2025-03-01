Batman’da Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Batman’ın Sason ilçesinde evlenmeye hazırlanan çiftlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Batman’da Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Verildi

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, Sason Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Can Muhammed Efe ve alanında uzman ekipler tarafından verildi. Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, projeye başvuran çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler hakkında bilgi verildi. Eğitimde, evliliğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile kurumunun güçlendirilmesi ve çiftlerin evliliğe bilinçli bir başlangıç yapması konuları ele alındı.

Kaynak: İHA

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