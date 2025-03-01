Tekirdağ’da Uyuşturucuyla Mücadelede Aileler Bilgilendirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği etkinliklerde, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” faaliyeti kapsamında ailelere, “Narko Rehber” programı çerçevesinde ise okullardaki özel güvenlik görevlilerine uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında 744’ü anne olmak üzere toplam 782 kişiye UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı. Etkinlikler, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA