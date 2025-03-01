Tekirdağ’da Uyuşturucuyla Mücadelede Aileler Bilgilendirildi

Tekirdağ’da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında aileler ve güvenlik görevlilerine yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Tekirdağ’da Uyuşturucuyla Mücadelede Aileler Bilgilendirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği etkinliklerde, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” faaliyeti kapsamında ailelere, “Narko Rehber” programı çerçevesinde ise okullardaki özel güvenlik görevlilerine uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında 744’ü anne olmak üzere toplam 782 kişiye UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı. Etkinlikler, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Eskişehir’de Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın 2 Araca Daha Sıçradı Eskişehir’de Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın 2 Araca Daha Sıçradı
Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor
Batman’da Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Verildi Batman’da Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Verildi
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü