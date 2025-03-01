Yeşil Sahada Korku Dolu Dakikalar: Adana Demir'in Kalecisi Bir Anda Yere Yığıldı

Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş ensesine aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yeşil Sahada Korku Dolu Dakikalar: Adana Demir'in Kalecisi Bir Anda Yere Yığıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Bodrum FK’yı konuk eden Adana Demirspor’un kalecisi ensesine aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Sahada Korku Dolu Dakikalar: Adana Demir'in Kalecisi Bir Anda Yere Yığıldı - Resim : 1

Müsabakanın 33. dakikasında Bodrum FK'da Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sırasında kaleci Vedat Karakuş ensesine darbe aldı.

Sert darbenin ardından yere yığılan Vedat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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