Burdur'da Deprem Tatbikatı: Validen Açıklama

Burdur'da, Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ile afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak ve kent sakinlerine depreme karşı farkındalık yaratmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı deprem tahliye tatbikatı, Bahçelievler Mahallesi, 3'üncü Tuna Sokak'ta gerçekleştirildi.

Senaryoya göre, il merkezinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde, Bahçelievler Mahallesi 3'üncü Tuna sokakta 5 ev hasar gördü. Çevredekiler, sirenlerin çalması üzerine evlerini boşaltarak toplanma alanına gitti. Hasar gören evlerden birinde yaşayan fiziksel engelli, tekerlekli sandalye ile yaşamını idame eden bir kadının evinde mahsur kaldığı bilgisi torunu tarafından ekiplere bildirildi.

AFAD tarafından evde mahsur kalan kadın, ayağının üzerine buzdolabı devrilerek mahsur kalan bir erkek çocuğu kurtarıldı.

Evde yürümekte zorluk çeken ve dışarı çıkamayan 70 yaşlarında erkek ve panikleyerek nöbet geçiren özel gereksinimli kız çocuğu AFAD gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Merdivenleri yıkılan evin en üst katında mahsur kalan vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak toplanma alanına götürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Vali Tülay Baydar Bilgihan, tatbikata vatandaşların katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Vali Bilgihan, "Hazırlıklı bir toplum, afetin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor fakat afet öncesinde doğru adımlar atmamızı sağlıyor" dedi.

Tatbikatı deprem senaryosuna göre yaptıklarını anlatan Bilgihan, "Hem bölgemiz, hem coğrafyamız depremsel olaylara çok açık. Belli periyotlar ile bu bilinci ve duyarlılığımızı artıracağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Afetsiz günler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA