Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Doğal Gaz Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

EMPERYALİSTLERİN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ

Değerli Trabzonlular çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütünü de bozguna uğrattık. Terör örgütü için yolun sonu geldi. PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık. Emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yetiştirmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biriz, beraberiz, hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız.

EVİNDE KULLANDIĞI DOĞALGAZ DESTEKLERİNDEN HABERİ BİLE YOK

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum. CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Ankara'da karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yüzde 1000 ila yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. EPDK'nin indirim kararını iptal ettirmeyi niçin mahkemeye taşıdınız? İndirebiliyorsan çağır belediye başkanını, talimat ver, düşürsün. Madem bu işler böyle oluyor yapsınlar. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok.

SİZ DEĞİL MİYDİNİZ BAY ÖZEL

Geçen yıl vatandaşlarımızın 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını biz karşıladık. Sayın Özel ucuzlatacağız dedikleri suya neden zam yaptığını bir anlatsın. "Allah'ın suyundan para alınır mı?" diyen siz değil miydiniz bay Özel. Neden suya 10 kat zam yaptınız? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Gabar'da da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık Sayın Özel. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız.

CHP'NİN DERDİ SAYIN ÖZEL'E YETER DE ARTAR BİLE

Sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyorum. CHP'nin kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince yıpratıyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in siyasi ihtirasları ayrı bir tez konusu olur. Partisi tarafından istenmediğini bir türlü kabul edemedi. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Dikkate alınacak hiçbir fikirleri de yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

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