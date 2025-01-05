Yıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı
Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı. Ekiplerin operatörü kurtarma çalışması devam ediyor.
Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında yaşandı.
OPERATÖR ENKAZ ALTINDA KALDI
Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
Yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İHA