Yıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı

Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı. Ekiplerin operatörü kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında yaşandı.

OPERATÖR ENKAZ ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Yıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı - Resim : 1

Yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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