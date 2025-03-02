Kastamonu'da Kahreden Ölüm: Aniden Fenalaştı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, henüz 25 yaşındaki Nuri Savaş, aniden fenalaşarak yaşamını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Savaş bir anda rahatsızlanarak, sağlık ekiplerinin hızla müdahalesiyle Daday Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak durumu giderek ağırlaşan genç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Nuri Savaş, hayata veda etti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Savaş’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin ölümü sevenlerini yasa boğarken cenaza namazı bugün kılınacak. Nuri Savaş memleketinde defnedilecek.

Kaynak: İHA